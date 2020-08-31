باراك أوباما وزوجته ينعيان بطل فيلم 'بلاك بانثر'

وشارك أوباما صورا له مع الراحل بوسمان من لقاء سابق جمع بينهما، وقال في كلمات مؤثرة عنه: "لقد قدم تشادويك بوسمان إلى البيت الأبيض للعمل مع الأطفال وقتما كان يجسد دور لاعب البيسبول الراحل، جاكي روبنسون".وأضاف لمتابعيه: "يمكنكم القول على الفور أن تشادويك كان مباركا، إذ أن تكون شابا وموهوبا وأسود البشرة، وأن تستخدم هذه القوة لمنح الأطفال أبطالا يتطلعون إليهم، وأن تفعل كل ذلك أثناء شعورك بالألم، يا لها من استفادة قام بها تشادويك لحياته".

أما "سيدة أمريكا السابقة" ميشيل أوباما، فغردت على تشادويك بوسمان عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "فقط تشادويك بوسمان قادر على أن يجسد جاكي روبنسون وثورغود مارشال و"تشالا" من فيلم "بلاك بانثر"، كما أنه يعرف معنى المثابرة واستدعاء القوة الحقيقية، وهو ينتمي إليهم هناك كبطل، وللأطفال ذوي البشرة السوداء ولجميع أطفالنا. ليس هناك هدية أفضل منه لكي نقدمها لعالمنا".



يشار إلى أن تشادويك بوسمان لم يتحدث لوسائل الإعلام عن إصابته بالسرطان، فيما أعلنت عائلته في بيان: "لقد ثابر تشادويك، وهو مقاتل حقيقي، خلال كل ما مر به، وقدم لكم العديد من الأفلام التي أحببتموها كثيرا".

وأضاف بيان العائلة: "من مارشال إلى دا فايف بلودز، وفيلم ما راينيز بلاك بوتوم، لأوغست ويلسون والكثير من الأفلام الأخرى - كلها تم تصويرها جميعا أثناء وبين عدد لا يحصى من العمليات الجراحية وجلسات العلاج الكيميائي".

وكانت إعادة الملك تشالا إلى الحياة في الفهد الأسود فخر مسيرته المهنية".