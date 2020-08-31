'روز رايز' ياسمين صبري تحدث ضجة في مصر

علقت الإدارة العامة للجمارك المصرية، على سيارة الفنانة المصرية، ياسمين صبري، "الرولز رويس"، التي تلقتها كهدية من زوجها رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، وتداول صورها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة.
وأضافت الإدارة العامة للجمارك أنه تم تقديم شهادة يورو 1 رقم 353199 موضح المنشأ Ec اتحاد أوروبي؛ بغرض تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية- الأوروبية، وتم تطبيق الاتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات، وبالتالي أصبحت السيارة معفية من ضريبة الوارد بالكامل، ومبلغ الإعفاء يعادل 8314421 جنيه.
كما أوضحت أنه تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19 أغسطس/ آب 2020 باسم "ياسمين أشرف مدحت إبراهيم صبري"، ومشمولة طبقا للمعاينة سيارة ماركة "رولز رويس داون"، موديل عام 2020، السعة اللترية 5600 (12) سلندر، منشأ إنجلترا، الشحن من ميناء ليماسول قبرص، وتم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيه، كما تم وضع البند الجمركي 8703249090.
وتزوجت الفنانة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في نيسان الماضي، ويشار إلى أن آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان الماضي.
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