امانة بغداد تعلن استعدادها لموسم الامطار

أعلنت أمانة بغداد، الاثنين، استعداد دوائرها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار.

وقالت الأمانة في بيان تقلت الخليج 365 نسخة منه، إن "ملاكات دائرة مجاري بغداد قامت باتمام استعدادتها وتهيئة كافة محطاتها الحاكمة والرئيسية لاستقبال موسم الامطار". وتابعت، أن "الدائرة المذكورة قامت باعمال الصيانة المختلفة مع توفير قطع غيار احتياطية بالاضافة الى تجهيز المولدات الكهربائية وتوفير خزين كافي من الوقود ، وتأتي هذه الاجراءات ضمن الاستعدادات الخاصة بموسم الامطار".

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