عمليات بغداد تنوه إلى تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة

أصدرت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، تنويهاً بشأن تفجير مسيطر عليه لمخلفات "داعش" غربي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجهد الهندسي سيقوم بتفجير مسيطر عليه للمواد المتفجرة – من مخلفات عصابات داعش الإرهابية- في معسكر النصر، غربي بغداد، لذا نسترعي الانتباه حال سمع دوي الانفجار".



يشار إلى أن قيادة عمليات بغداد تعلن بين فترة وأخرى عن تفجيرات مسيطر عليها لمخلفات حربية، وغالباً ما تكون تلك التفجيرات في أطراف العاصمة.

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