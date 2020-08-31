انتحار فتاة داخل منزلها في واسط



افاد مصدر امني، الاثنين، بان فتاة اقدمت على الانتحار من خلال شنق تفسها في دارها بمحافظة واسط. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المدعوة (ب.ح) تولد ٢٠٠٢ اقدمت على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة قطعة قماش داخل منزلها ضمن منطقة الحي العصري محافظة واسط".

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