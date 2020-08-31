أنظار العالم تتجه إلى رحلة تل أبيب-أبوظبي.. وهذا جدول الزيارة

تتوجه أنظار العالم، اليوم الإثنين، إلى منطقة الشرق الأوسط التي تشهد لحظة تاريخية مع إقلاع أول رحلة جوية مباشرة بين إسرائيل والإمارات، ضمن مسار السلام الثنائي والإقليمي.

رحلة حملت الرمز "إل واي 971"، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات، فيما خُطت على مقدمة قمرة القيادة كلمة "سلام" باللغات الثلاث العربية والإنجليزية والعبرية.





ويتضح من قائمة حصلت عليها ”الخليج 365” أن الطائرة التي ستنطلق اليوم من مطار بن غوريون بتل أبيب إلى مطار أبوظبي الدولي، ستقل أكثر من 6 مسؤولين أمريكيين و20 إسرائيليا.

الوفود المشاركة

ويضم الوفد الأمريكي مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، كبير المستشارين الرئاسيين للولايات المتحدة جاريد كوشنر، كبير مستشاري مجلس الأمن القومي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روب غرينواي.

كما يضم الممثل الخاص للمفاوضات الدولية آفي بيركوفيتش، الممثل الخاص لإيران بريان هوك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية الدولية آدم بوهل، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين.

أما الجانب الإسرائيلي فيضم مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شبات، مدير عام مكتب رئيس الوزراء بالإنابة ومنسق الوفد للقضايا الاقتصادية رونين بيرتس، سكرتير مجلس الوزراء تساحي برافرمان المدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز.

كذلك المستشار الدبلوماسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ونائب رئيس مجلس الأمن القومي رؤوفين عازار، المتحدث باسم رئيس الوزراء وباسم الوفد شير كوهين.

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وفي بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن زيارة الوفد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي ستتم يومي الإثنين والثلاثاء.





أجندة الزيارة

أما أجندة الزيارة فستشمل -وفق الوزارة- اجتماعات عمل للفرق المشتركة حول مجموعة من القضايا قبيل توقيع اتفاقيات التعاون في المجال المدني والمجالات الاقتصادية بين البلدين.

وسيتخلل الزيارة أيضا لقاء ثلاثي بين رؤساء الوفود، مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي بن شبات، ومستشار الأمن القومي الأمريكي أوبراين، وكبير مستشاري الرئاسة الأمريكية كوشنر، ومستشار الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

كما سيعقد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي اجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين.

ولفت البيان إلى أن المدير العام لمكتب رئيس الوزراء رونين بيريتس، والمدير العام لوزارة الخارجية ألون أوشبيز، "ينسقان عمل الوزارات الحكومية في المجالين المدني والاقتصادي".

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المناقشات ستجري في مجموعات عمل مؤلفة من ممثلين إسرائيليين وإماراتيين وأمريكيين.

وستبحث مجموعات العمل في مجالات الدبلوماسية والمالية، وتأشيرات الطيران والدخول، والصحة، والثقافة والسياحة، إضافة للفضاء والعلوم والاستثمارات، والابتكار والتجارة.