روسيا تحلق في "السماوات المفتوحة" بالمجر

الخليج 365الإثنين 2020/8/31 10:22 ص بتوقيت أبوظبي
تعتزم روسيا، اليوم الأحد، تنفيذ طلعات مراقبة جوية فوق أراضي المجر، وذلك في إطار اتفاقية الأجواء المفتوحة أو ما تسمى بـ"السماوات المفتوحة".
ووفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، ستقوم طائرة من طراز "أنتونوف أن-30 بي" بتنفيذ طلعات مراقبة جوية فوق المجر، في إطار الاتفاقية المذكورة.
من جهتها، ذكرته صحيفة "كراسنايا زفيزدا" التابعة لوزارة الدفاع، أن الطلعات الجوية ستبدأ اعتبارا من اليوم الأحد وتستمر حتى الرابع من الشهر المقبل.
ما هي "السماوات المفتوحة"؟
اتفاقية الأجواء المفتوحة أُقرت عام 1992 في هلسنكي، من قبل 27 من الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وتتلخص أهداف الاتفاقية التي تضم اليوم 34 دولة، في تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدان الأعضاء.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية الأجواء المفتوحة.
واتهم ترامب روسيا بانتهاك المعاهدة، وهو ما نفته موسكو التي وصفت انسحاب واشنطن بأنه "ضربة" لأمن أوروبا.
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