رسالة شديدة اللهجة من البطريرك الراعي إلى حزب الله

الخليج 365الإثنين 2020/8/31 09:29 ص بتوقيت أبوظبي
دعا رأس الكنيسة المارونية في لبنان البطريرك، بشارة الراعي، إلى حصر كل السلاح في البلاد تحت إمرة الجيش والدولة وأن يكون قرار الحرب والسلم بيد الحكومة فقط.
وجاء حديث الراعي بعد تصريحات لزعيم مليشيا حزب الله حسن نصرالله، الأحد، تحدث خلالها عن الصراع مع إسرائيل وتمسكه بالوقوف في موقع المواجهة ضد الولايات المتحدة.
وأكد البطريرك الماروني، خلال ترؤسه قداس الأحد، أن إعلان الحرب والسلام يعود إلى قرار مجلس الوزراء بثلثي الأصوات، بموجب المادة 65 من الدستور، ولا يحق ذلك لأحد سواه، من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين والسلم الأهلي والأمن الداخلي.
وقال الراعي إن اللبنانيين يتوقون إلى العيش بسلام، داعيا إلى عدم دخول لبنان قطعيا في أحلاف ومحاور وصراعات سياسية وحروب إقليمية ودولية.
وتأتي تصريحات البطريرك الماروني ضمن سلسلة مواقف له في الأسابيع الأخيرة لاقت ردود فعل مرحبة وداعمة، دعا خلالها إلى حياد لبنان وهاجم فيها سياسات مليشيا حزب الله.
وللراعي نفوذ كبير بوصفه رأس كنيسة الطائفة التي يجب اختيار رئيس الدولة منها بموجب نظام الحكم الطائفي.
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