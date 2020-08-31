صفقة الـ"100 يوم" تعيد "زاييف" لرئاسة حكومة مقدونيا الشمالية

الخليج 365الإثنين 2020/8/31 09:01 ص بتوقيت أبوظبي
وافق البرلمان في مقدونيا الشمالية، الأحد، على تولي زوران زاييف رئاسة الوزراء، بعد اتفاق هو الأول من نوعه بالبلاد.
ومن المقرر أن يعود زاييف إلى منصبه بعد أن تركه في يناير/كانون الثاني في أعقاب صفقة أبرمها هذا الشهر بين حزبه، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي للتكامل، وهو أكبر حزب يمثل العرقية الألبانية.
وينص الاتفاق على أن يتخلى زاييف عن منصبه لأحد أعضاء هذه الأقلية بعد انتهاء ولاية الحكومة الجديدة، التي تمتد 4 سنوات لفترة 100 يوم.
وستكون هذه هي المرة الأولى منذ انفصال البلاد عن يوغوسلافيا السابقة في عام 1991 التي يتولى فيها ألباني منصب رئيس الوزراء.
ويضغط الألبان من أجل المزيد من الحقوق منذ حصول البلاد على الاستقلال.
وكانت الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو/تموز الماضي هي الأولى منذ أن وافقت الحكومة على إضافة صفة "الشمالية" على اسم البلاد لتسوية نزاع مع اليونان، وفتح الطريق لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
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