أكثر من 600 ألف إصابة بكورونا في كولومبيا وكوريا الجنوبية تسجل 248 حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بكولومبيا 600 ألف حالة أمس الأحد مع اقتراب عدد الوفيات جراء الفيروس من 19400 حالة قبل انتهاء عزل عام استمر أكثر من خمسة أشهر.



وطبقا لوزارة الصحة فقد سجلت كولومبيا 607938 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و19364 حالة وفاة.

وأعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي عزلا عاما لإبطاء انتشار الفيروس أواخر مارس. وينتهي هذا الإجراء اليوم الاثنين عندما تبدأ البلاد حجرا صحيا" اختياريا" لمدة شهر.

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واستأنفت بالفعل قطاعات كثيرة نشاطها بشكل تدريجي. وبموجب التدابير الجديدة يمكن للمطاعم أن تعمل بخمسة وعشرين في المئة من طاقتها ولكن المناسبات الكبيرة مثل الحفلات ما زالت محظورة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين أنه تم الإبلاغ عن 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 19 ألفا و 947 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن العدد اليومي للإصابات الجديدة سجل أقل من 300 إصابة منذ يوم أمس الأحد (299 إصابة).

ومن بين الـ 248 إصابة الجديدة، كانت 238 إصابة محلية بالعدوى والحالات العشر المتبقية قادمة من الخارج.

وتوفي مريض آخر بسبب فيروس كورونا المستجد، مما يرفع عدد الوفيات إلى 324.