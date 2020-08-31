إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 6 ملايين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

أظهر إحصاء لوكالة رويترز، اقتراب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، من ستة ملايين حالة، الأحد، في ظل إعلان ولايات بالغرب الأوسط عن زيادة الحالات.



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وأعلنت ولايات، أيوا ونورث داكوتا وساوث داكوتا ومينيسوتا، في الآونة الأخيرة عن زيادات يومية قياسية في الإصابات الجديدة، بينما تشهد، مونتانا وأيداهو، ارتفاعا قياسيا في عدد المرضى الخاضعين للعلاج بالمستشفيات.

وتنخفض معدلات الإصابات الجديدة والوفيات والمرضى بالمستشفيات جميعها على مستوى البلاد، لكن الغرب الأوسط يشهد ظهور بؤر جديدة للعدوى، ما رفع أعداد المصابين إلى 5989470 حالة، بحسب أرقام نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الأحد.