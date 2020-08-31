شكرا لقرائتكم حملت نبأ حزينا.. هذه التغريدة الأكثر إعجابا بتاريخ تويتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدو أن الحزن الذي أصاب الآلاف من معجبيه حول العالم جراء موت "الفهد الأسود"، انسحب إلى تويتر أيضاً.

فقد أعلن العصفور الأزرق أن تغريدة حساب الممثل تشادويك بوزمان التي أعلنت وفاته يوم الجمعة أضحت حتى الآن التغريدة الأكثر إعجابا على الإطلاق، متجاوزة تغريدة الرئيس السابق أوباما عام 2017.

وقال حساب تويتر الرسمي "أكثر التغريدات إعجابًا على الإطلاق. تحية تليق بملك #WakandaForever "، في إشارة إلى دور بوزمان في Marvel's Black Panther.

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وحصدت التغريدة الحزينة التي أشارت إلى وفاة بوزمان بعد معاناته من سرطان القولون منذ 2016، أكثر من 7 ملايين مرة حتى صباح يوم أمس الأحد. وأوضحت أن الممثل الشهير توفي في منزله، حيث كانت عائلته إلى جانبه.

تغريدة رحيل تطيح بأوباما

وبهذا الرقم أطاحت تغريدة رحيل الفهد الأسود بأخرى لأوباما نشرها عام2017 وحازت على أكثر من 1.9 مليون إعجاب، في أعقاب التجمع العنصري لمجموعة تدعم تفوق العرق الأبيض والذي قابلها احتجاج مضاد في شارلوتسفيل، فيرجينيا. وكتب الرئيس السابق في حينه على تويتر مقتبسا عن رئيس جنوب إفريقيا السابق نيلسون مانديلا: "لا يولد أحد يكره شخصًا آخر بسبب لون بشرته أو خلفيته أو دينه".

وقام أوباما يوم السبت بتكريم بوزمان في تغريدة، وأعاد صورة شاركها الممثل عام 2016 بعد زيارة البيت الأبيض بعد أن لعب دور أول لاعب أسود في MLB (البيسبول )جاكي روبنسون والذي عانى من العنصرية حينها.