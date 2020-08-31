شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ أبو سعدة يعلن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إعادة انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن تشكيل غرفة عمليات لمتابعة جولة الإعادة فى الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والذى يخوض فيها الانتخابات 52 مرشحا يتنافسون فيها على 26 مقعدًا فى 14 محافظة

وأضاف حافظ أبو سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المنظمة ستشارك بمراقبين لها لمتابعة الانتخابات فى المحافظات التى بها إعادة، داعيا المواطنين بالمحافظات التى بها إعادة للمشاركة فى انتخابات الجولة الثانية .

يذكر أن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، قد أعلن من قبل أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والبالغ عددهم 52 مرشحا يتنافسون على 26 مقعدا في 14 محافظة.

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فيما نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 51 لسنة 2020، بشأن تصعيد أحد المرشحين بمجلس الشيوخ بدلاً من المرشح المتوفى.

وجاء القرار بتصعيد المرشح إيهاب حلمى رزق الله عن الدائرة 11 محافظة أسيوط، بدلاً من المترشح المتوفى عصام الدين عبد الغنى، لخوض جولة الإعادة طبقاً للكشف المرفق والترتيب الوارد به، على أن ينشر ها القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه.