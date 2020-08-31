شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ إعلام بجامعة القاهرة يكشف كيف تختار قنوات الإخوان ضيوفها للتحليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن قناة الجزيرة تتعمد اختيار من تطلق عليهم "خبراء" من أشخاص متحيزين فى الآراء وعادة ما تكون مدعمة لموقف وتوجهاتهم فى ضرب الفتن ونشر التضليل والمساهمة فى فبركة الأحداث من خلال تحليل زائف لها.

وتابع قائلا: "لم يحدث يومًا أنها أتت بضيف فى إحدى فقراتها بالبرامج.. يختلف عن توجهها وهجومها السافر على مصر وتهديدها للأمن القومى المصرى ودول الخليج العربى"، مشيرًا إلى أنها تركز فى الدعاية السوداء التى تطلقها على عناصر لا تثبت مهنية هذه القناة وأخواتها من قنوات الإخوان وتأتى بشخصيات ليس لها مؤهلات بل الهدف أن تساهم فى صناعة ما تسعى إليه من التحيز لصالح توجهاتها، كما أنها فى بعض الأوقات تسعى لصناعة شخصية وتكرار ظهورها لتصبح نجم .

وشدد أنها تقوم باختيار شخصيات ليس لها وزن وبعضهم لا يحمل أى تخصص فى أى مجال وكل قيمتها التخديم على القضايا التى تعمل فيها "الجزيرة" ضد الدولة .

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وأكد الدكتور محمود علم الدين، أن المحتوى الإعلامى لقنوات الإخوان والمعروف بالمكرر والبغيض فى الحض على الكراهية والعنف وضرب الفتن بين المواطن والدولة، دائما ما يركز بشكل رئيسى على قطاع الخدمات المقدمة للمواطن .

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن شائعات أهل الشر وفبركة الأحداث وقلب الحقائق، دائما ما تتركز على الخدمات من تعليم وصحة ونقل وإسكان والدعم المقدم لمحدودى الدخل، موضحا أن هناك علاقة فرضية بين الإنجاز الذى تقوم به الدولة فى المرافق والخدمات وبين حدة الشائعات العدائية التى تطلق عن مصر فى هذا الصدد .