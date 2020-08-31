تركيا تعترف بعدم إستيراد الغاز من إيران نهائياً

كشف مركز تنظيم سوق الطاقة في تركيا أن الأخيرة لم تحصل على واردات غاز طبيعي من إيران نهائيا خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتوقفت صادرات الغاز الإيرانية إلى أنقرة منذ نهاية مارس/ آذار 2020، بعد وقوع انفجار في خط أنابيب يربط بين البلدين.

وهذه المرة، على عكس السنوات السابقة، أجلت تركيا إصلاح خط الأنابيب لمدة ثلاثة أشهر ولم تتلق الغاز من إيران.

قامت أنقرة في حالات مماثلة بإصلاح خط أنابيب الغاز في غضون أسبوع، لكن هذه المرة استغرق الأمر لمطلع يوليو/ تموز 2020 حتى يعود الغاز الإيراني إلى تركيا.

تظهر إحصاءات مركز تنظيم سوق الطاقة التركي أنه في النصف الأول من هذا العام، تلقت أنقرة 2 مليار متر مكعب فقط من الغاز الإيراني.

وهذا الرقم يمثل انخفاضا بنسبة 46 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووفقا للاتفاقية، يتعين على تركيا شراء 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من إيران.

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كما تشير بيانات مركز الإحصاء التركي إلى أن إجمالي واردات البلاد من إيران في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغ 468 مليون دولار أمريكي.

ويعكس رقم الواردات التركية من طهران تراجعا بمقدار 8 أضعاف حيث سجل حوالي 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت صادرات تركيا إلى إيران بنسبة 40٪ مسجلة 843 مليون دولار في النصف الأول من عام 2020.

وأعلن مركز تنظيم سوق الطاقة التركي أن واردات الغاز من روسيا انخفضت بنسبة 43٪ في النصف الأول من هذا العام إلى 4.6 مليار متر مكعب.

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي صادرات إيران إلى 46 مليار دولار أمريكي في العام الجاري، أي أقل من نصف عام 2018.

وستبلغ واردات البلاد في المقابل 64.6 مليار دولار أمريكي، لأول مرة يكون ميزان التجارة الخارجية سلبيا على هذا النحو

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