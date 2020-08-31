شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات بكورونا في كولومبيا تتجاوز 600 ألف حالة والان نبدء بالتفاصيل

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بكولومبيا 600 ألف حالة يوم الأحد مع اقتراب عدد الوفيات جراء الفيروس من 19400 حالة قبل انتهاء عزل عام استمر أكثر من خمسة أشهر. وطبقا لوزارة الصحة فقد سجلت كولومبيا 607938 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و19364 حالة وفاة. وأعلن رئيس كولومبيا إيفان دوكي عزلا عاما لإبطاء انتشار الفيروس أواخر مارس آذار. وينتهي هذا الإجراء يوم الاثنين عندما تبدأ البلاد حجرا صحيا" اختياريا" لمدة شهر. واستأنفت بالفعل قطاعات كثيرة نشاطها بشكل تدريجي. وبموجب التدابير الجديدة يمكن للمطاعم أن تعمل بخمسة وعشرين في المئة من طاقتها ولكن المناسبات الكبيرة مثل الحفلات ما زالت محظورة

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