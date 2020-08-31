شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في أستراليا إلى 652 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز اليوم عن تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 41 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية وذلك في أسوأ حصيلة وفيات يومية على الإطلاق، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية إلى 565 وفي أستراليا إلى 652 حالة وفاة. وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 25670 إصابة تعافى منها 21111 شخصا.

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