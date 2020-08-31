مصطفى أديب.. من هو المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة اللبنانية؟

بعد نحو شهر من المشاورات، برز اسم سفير لبنان لدى ألمانيا، مصطفى أديب، مرشحا لرئاسة الحكومة قبل مشاورات رسمية اليوم الإثنين يحظى فيها بدعم كبير.

ووسط دعم سياسي من تيار المستقبل السني والعديد من القوى النافذة في البلاد بينها "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" و"حركة أمل"، يتجه أديب نحو تسميته رئيسا للوزراء في المشاورات النيابية المقررة اليوم.

وأطاح تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري، بحكومة حسان دياب، وسط حالة غضب كبيرة للبنانيين حيث أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل وإصابة الآلاف، إلا أن الرئيس ميشال عون طلب من دياب الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة.

وبرز اسم سفير لبنان الأسبق في الأمم المتحدة، نواف سلام، كمرشح توافقي إلا أن مليشيا حزب الله وضعت فيتو عليه، وقالت إن اسمه خارج البحث، ودعت للتفكر بأسماء أخرى.

قبل أن يعلن رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، فؤاد السنيورة، الأحد، ترشيح "أديب" لرئاسة الحكومة، وسط ضغط دولي خاصة من فرنسا التي طالبت بتشكيل الحكومة سريعاً دون إبطاء.

جاء ذلك عقب اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، سعد الحريري وتمام سلام، عشية بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة.

ويعاني لبنان أزمة مالية خانقة تسببت في انخفاض قيمة العملة بما يصل إلى 80 ٪ منذ أكتوبر/تشرين أول 2019، واحتجزت ودائع آخرين، وزادت معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي أثار احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة.

سيرة ذاتية

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها "أديب" السراي الحكومي (مركز رئاسة مجلس وزراء لبنان) حيث شغل فيها سابقا منصب مدير مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

Advertisements

ووفق وسائل إعلام لبنانية فإن أديب ينحدر من طرابلس وليس بيروت وبالتالي ليس في وارد منافسة مع سعد الحريري على الساحة البيروتية.

وأوضحت أنه لا ينتمي الى أي حزب سياسي، وإن كان قريبا من رئيس الوزراء الأسبق ميقاتي، لافتة إلى أنه "رجل اختصاص وصاحب كفاءة".

ومنذ 18 يوليو/تموز 2013، يشغل أديب منصب سفير ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية لدى ​ألمانيا.

وحصل على درجة الدكتوراه في القانون و​العلوم​ السياسية، وقد بدأ حياته المهنية كمدرس للقانون الدولي العام والقانون الدستوري والجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية في جامعات مختلفة في لبنان وفرنسا.



وفي العام 2000 ، بدأ التدريس في كلية ​بيروت​ الحربية، وأصبح أستاذاً متفرّغاً في ​الجامعة اللبنانية​.

كما أنّ أديب هو رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الدولي والجمعية اللبنانية للعلوم السياسية وعضو في جمعية خريجي ​الجامعات​ الفرنسية، و​الجمعية العربية للعلوم السياسية​، والجمعية الدولية للقانون الدستوري.

وتولّى منصب مستشار رئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ منذ العام 2000 وحتى تعيينه سفيراً وظلّ مقرّباً منه.

وفي عامي 2005 و2006، مثّل ميقاتي، كرئيس حكومة، أمام اللجنة الخاصة المكلفة بوضع ​قانون الانتخابات​ الجديد.