شكرا لقرائتكم خبر عن قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة لشركات قطاع الأعمال بقانونها الجديد.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مشروع قانون شركات قطاع الأعمال العام الجديد والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، قواعد وضوابط الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال، حيث استحدثت التعديلات الجديدة بالقانون فصلاً جديدًا بالباب الثالث، بعنوان الإفصاح وقواعد الإدارة الرشيدة".

وفى هذا الصدد، تنظم المادتان 35 مكررًا و35 مكررًا "1"، "الإفصاح وقواعد الحوكمة بشركات قطاع الأعمال العام"، وذلك فى ضوء أهمية زيادة مستويات الإفصاح، وتطبيق قواعدة الادارة الرشيدة، وبيان أهم الأمور الواجب الإفصاح عنها.

وتشمل القواعد أن تلتزم الشركات الخاضعة للقانون وغير المقيدة بالبورصة بنشر تقارير دورية نصف سنوية عن أدائها ونتائج أعمالها متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التى تساهم فيه ونشر تقرير مجلس الإدارة السنوى المعروض على الجمعية العامة، والقوائم المالية السنوية وتقرير مراقبى الحسابات ونشر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وترك تحديد وسائل ومواعيد النشر والقواعد الواجب اتباعها فى شأن إعداد هذه التقارير لما تحدده اللائحة التنفيذية للمرونة فى شأنها، والتزام الشركات بقواعد الإدارة الرشيدة وقيامها باعداد تقرير سنوى بشأن مدى امتثالها لهذه القواعد وخطتها فى الامتثال لباقى متطلباتها.