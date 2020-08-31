شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يؤكد أهمية الري بالطرق الحديثة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب بسام فليفل، بسرعة التحول للرى الحديث والطرق التكنولوجية الحديثة فى عمليات الزراعة وذلك لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وفى نفس الوقت التوسع فى الرقعة الزراعية تمهيدًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى خاصة فى المحاصيل الإستراتيجية، وضرورة أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتحول للري الحديث للتيسير على المزارعين غير القادرين وفى نفس الوقت لسرعة الانتهاء من هذا التحول الذى سيعود بالنفع على القطاع بشكل عام.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة استكمال تأهيل الترع فى بعض المحافظات، وتوصيل مياه الري للمزارعين بنهاية الترع، على ان يتم معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، وتأهيل وتبطين وتطوير المجارى المائية والمساقى وفقا لخطة زمنية محددة، إلى جانب التوسع فى تغطية القنوات المائية خاصة تلك المتواجدة وسط الكتلة السكنية، وتبطين الأخرى المتواجدة خارج الكتلة السكنية.

وأكد عضو البرلمان، أن تطوير منظومة الرى، وتغطية بعض الترع وتبطين البعض الأخرى، وتوفير بذور غير شرهة لاستهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية مقومات تساهم بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وذلك وفقا لخطة زمنية.

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يذكر أن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بـ وزارة الزراعة، قال على خلفية التحول لنظم الري الحديثة، إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً تلك الفترة لتحديث منظومة الري في كافة أراضي الدولة. مضيفا أن الزيادة السكانية في مصر تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا على الأقل، وهو مؤشر لضرورة توفير الحاصلات الزراعية، والحفاظ على الاكتفاء الذاتي، مؤكدا إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الموارد المائية والري في استحداث طرق جديدة لري الأراضي الزراعية، من ضمنها الري بالرش بدلاً من الغمر.