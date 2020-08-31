عدد الاصابات بكورونا في اليونان يتجاوز 10 آلاف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - أثينا - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية اليونانية يوم الأحد أن عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 10 آلاف حالة، تم الإبلاغ عن أكثر من نصفها الشهر الجاري.
وأكدت السلطات اصابة 157 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 41 حالة قادمة من الخارج. كما تم تسجيل حالتي وفاة.
وبلغ العدد الإجمالي لحالات الاصابة حتى الآن 10 آلاف و 134 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 262 حالة وفاة .
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