بايدن يحث الرئيس ترامب على إدانة العنف

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
حث المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن الرئيس الحالي دونالد ترامب على إدانة العنف من جميع الأطراف وسط تقارير عن حدوث حالة وفاة في أعقاب احتجاجات في بورتلاند بولاية أوريجون.
وقال بايدن الأحد "يجب ألا نصبح دولة في حالة حرب مع بعضنا البعض ".
وأضاف بايدن "إطلاق النار في شوارع مدينة أمريكية عظيمة أمر غير مقبول. أنا أدين هذا العنف بشكل قاطع. أدين العنف من كل نوع من قبل أي شخص سواء من تيار اليسار أو تيار اليمين. وأتحدى دونالد ترامب أن يفعل الأمر ذاته".
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