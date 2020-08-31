شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت 64 ألفا .. حالات الوفاة بكورونا في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم الأحد تسجيل 4129 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 339 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 595841 حالة والوفاة إلى 64158.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.