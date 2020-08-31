شكرا لقرائتكم خبر عن 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين والان نبدء بالتفاصيل
وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 19 حالة مقابل أربع حالات قبل يوم.
وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكورونا في الصين 85048 حالة بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.
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