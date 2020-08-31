كرونولوجيا تطور العلاقة الإماراتيةـ الإسرائيلية

دعوة إسرائيل إلى المشاركة في “دبي إكسبو” 2021، وهو معرض دولي لأهم الابتكارات البشرية

وقعت في 2008 عقدا بقيمة 816 مليون دولار مع شركة “آي جي تي إنترناشونال”، وهي شركة سويسرية يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي، ماتي كوتشافي، من أجل شراء معدّات مراقبة للبنية التحتية الحيوية في الإمارات، بما في ذلك منشآت النفط والغاز

زوّدت الشركة “آي جي تي إنترناشونال”، أبوظبي، بثلاث طائرات مسيّرة، تهدف إلى تعزيز قدراتها الاستخباراتية والأمنية. كما زودت الشركة شرطة أبوظبي بنظام مركزي للمراقبة الأمنية يعرف باسم “عين الصقر”، وقد بدأ العمل به رسميا في يوليوز 2016

في مارس 2017 ثم في أبريل 2019، شارك سلاح الجو الإماراتي في تدريبات عسكرية تعرف باسم “إينيوهوس” في اليونان، وقد شاركت إسرائيل، أيضا، في هذه التدريبات

في غشت 2018، اشترت الإمارات من مجموعة “إن إس أوNSO ” الإسرائيلية تكنولوجيا متطورة لقرصنة الهواتف المحمولة؛ بغرض التجسس على معارضيها في الداخل والخارج، ومن تعتبرهم خصومها، من بينهم صحافيون ومثقفون

في أكتوبر 2018، شارك وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق، أيوب كرا، في مؤتمر “المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات”، الذي أقيم تحت رعاية محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ورئيس الحكومة الإماراتية، وقد ألقى الوزير الإسرائيلي كلمة في المؤتمر بحضور المسؤولين في الإمارات

تميزت سنة 2018، بمشاركة رياضيين إسرائيليين في بطولة “غراند سلام للجودو” التي أقيمت في أبوظبي، ونظمها الاتحاد الدولي للجودو تحت العلم الإسرائيلي. وقد رافقت وزيرة الثقافة والسياحة الإسرائيلية، ميري ريغيف، منتخب بلدها إلى أبوظبي، حيث كانت لها زيارات إلى مؤسسات إماراتية، بل وإلى مساجد هناك

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في دجنبر 2019، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية تلقيها تهنئة رسمية من الإمارات بمناسبة عيد “حانوكا” اليهودي، وفي الشهر عينه أكدت وزارة الخارجية، كذلك، زيارة سرية قام بها وفد رسمي إسرائيلي برئاسة المدير العام للوزارة يوفال روتم، التقى فيها بدبي مسؤولين إماراتيين كبارا ووقع اتفاقا رسميا بشأن مشاركة إسرائيل في معرض “إكسبو 2020” الذي تستضيفه الإمارات.

على المستوى العسكري، تشارك الإمارات في مناورات وتدريبات عسكرية عديدة إلى جانب إسرائيل، منها مناورات “العلم الأحمر”؛ وهو تمرين متطور على القتال الجوي، تُشرف عليه القوات الجوية الأمريكية

في غشت 2019، نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا إخباريا عن إبرام دولة الإمارات صفقة ضخمة بقيمة 3 مليارات دولار مع إسرائيل لتزويدها بقدرات استخباراتية متقدمة، تشمل طائرتي تجسس حديثتين

في فبراير 2020، كشف موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، عن خبر لقاء سري بين إسرائيل والإمارات كان قد جرى في دجنبر 2018 بالولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية عدم اعتداء بينهما، في خطوة وصفت بأنها تمهد لتطبيع العلاقات بين البلدين…

في 13 غشت الجاري، أعلن البيت الأبيض عن التوصل إلى “اتفاق سلام” بين الإمارات وإسرائيل، برعاية أمريكية

لا يمكن أن تعتبر القضية الفلسطينية شأنا محليا، وشأنا ذي أبعاد إقليمية واسعة، بل هي مسألة لها أبعاد دولية خطيرة جدا