عطلة غوارديولا في برشلونة “تخلق” مشكلا داخل مانشيستر سيتي

محمد الحاجي تسبب ذهاب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في عطلة بمسقط رأسه ببرشلونة في وقوع جدل حول ضرورة خضوعه للحجر الصحي عند عودته لإنجلترا خلال بداية شهر شتنبر المقبل، ما يعني غيابه عن بداية استعدادات ناديه للموسم المقبل .

وذكر موقع “سكاي سبورت” أن المدرب الكتلاني أغفل وجود قرارات حكومية في إنجلترا بضرورة إخضاع كل القادمين من إسبانيا لحجر صحي مدته 14 يوما، بعد تجدد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا .

ومن المنتظر أن يفقد نادي مانشيستر سيتي وجود مدربه غوارديولا مع اللاعبين إلى غاية منتصف شتنبر، أياما قليلة قبل المباراة ضد ساوتهامبتون يوم 21 من نفس الشهر برسم افتتاح الموسم الكروي الجديد في إنجلترا.

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