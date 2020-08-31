شكرا لقرائتكم خبر عن 364 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر وموريتانيا 4 والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد الناطق باسم لجنة متابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار أمس، بوفاة عشرة أشخاص بالفيروس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1501 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 30.978 شخصاً بعد تعافي 261 مريضاً خلال الساعات الـ24 الماضية.
فيما سجلت موريتانيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أربع إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وأوضحت وزارة الصحة الموريتانية في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 7022 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 159 وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة.
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