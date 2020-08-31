شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها الدولي، وذلك باستخدام طائرة مُفخخة دون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر مجددا - في بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس- وقوفها حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.