الارشيف / اخبار العالم

مصر تؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب الحوثي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها الدولي، وذلك باستخدام طائرة مُفخخة دون طيار تم اعتراضها وإسقاطها من قِبَل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت مصر مجددا - في بيان لوزارة الخارجية المصرية أمس- وقوفها حكومة وشعبا، مع حكومة وشعب المملكة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تؤكد وقوفها مع المملكة في مواجهة الإرهاب الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا