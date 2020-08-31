شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل: 16 ألف إصابة و 566 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد تسجيل 566 حالة وفاة و16158 حالة إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن 120828 حالة وفاة وثلاثة ملايين و862311 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا. وتعد البرازيل أكثر الدول تضررا في العالم بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

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