شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في مصر تصعد مجددا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في مصر أمس الأحد، تسجيل 230 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و23 وفاة صعودا من 212 إصابة و14 وفاة يوم السبت.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 98727 حالة من ضمنهم 72120 حالة تم شفاؤها، و5399 حالة وفاة".