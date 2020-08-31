شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخص من أنصار ترامب في بورتلاند والان نبدء بالتفاصيل
ووقع الحادث على هامش المسيرات.
ووفقًا للتقديرات، فإن نحو 2500 من أنصار ترامب نظموا موكبًا يضم مئات السيارات حول المدينة، مما أدى لاندلاع اشتباكات مع جماعات يسارية.
ويعتقد أن الرجل المتوفى كان من أنصار ترامب. ولم تقدّم الشرطة أي تفاصيل بشأن هوية المتوفى وهوية من أطلق النار.
وقال متحدث باسم شرطة بورتلاند في بيان عبر البريد الإلكتروني «الشرطة حددت موقع ضحية مصاب بجرح ناجم عن عيار ناري في الصدر، وعاين الأطباء الضحية وأكدوا وفاته».
وأضاف: «التحقيق جار في جريمة قتل».
وذكرت الشرطة أنها لن تنشر حاليًا معلومات عن المشتبه به.
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