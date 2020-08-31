شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الفنزويلية تفشل في الاتفاق على مسار موحد والان نبدء بالتفاصيل

لا تزال المعارضة في فنزويلا تكافح من أجل الاتفاق على مسار موحّد للمضي قدمًا قبيل الانتخابات البرلمانية في ديسمبر المقبل.

وقالت النائبة السابقة ماريا كورينا ماتشادو في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ليل السبت، بعد اجتماع طال انتظاره مع زعيم المعارضة خوان جوايدو: "عندما سُئلت عما إذا كنا قد حققنا هدفًا مشتركًا، فإن الإجابة هي لا".

وقالت ماتشادو إن جوايدو اقترح إجراء استفتاء جديد.

وكررت عرضها بإنهاء الحكومة الاستبدادية للرئيس نيكولاس مادورو في أسرع وقت ممكن من خلال عملية وطنية ودولية.

وتحدثت ماتشادو في رسالة إلى جوايدو نشرت عبر تويتر عن الفرص الضائعة وتغيير المسار منذ يناير 2019.

وكتبت لجوايدو: "لقد أوكلت إليك الدولة مهمة لا تستطيع أو لا تريد إنجازها".

وكان جوايدو دعا قادة المعارضة البارزين الآخرين إلى جانب ماتشادو في 19 أغسطس إلى المساهمة بآرائهم والاتفاق على مسار مشترك.

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من جهة أخرى أطلقت السلطات الفنزويلية سراح النائب المعارض خوان ريكسنس من السجن بعد قضاء عقوبة السجن لمدة عامين، حسبما قالت شقيقته.

وقالت رافاييلا ريكسنس على موقع تويتر إن شقيقها خوان ريكسنس الذي كان أحد أبرز السياسيين المعتقلين، أطلق سراحه إلى الإقامة الجبرية.

واعتقل ريكسنس في أغسطس عام 2018، بعد أيام قليلة من تحليق طائرتين بدون طيار صوب الرئيس نيكولاس مادورو، وتم تفجير متفجرات كانتا تحملانها خلال عرض عسكري.

واتهمت السلطات ريكسنس بالتورط في الهجوم، الذي لم يسفر عن إصابة مادورو.

وتم احتجازه في منشأة "هيليكويد" التابعة لجهاز المخابرات.

وكتبت رافاييلا ريكسنس على تويتر "حتى لو كان أخي ينام اليوم في المنزل وفي فراشه، فإن العديد من الفنزويليين الأبرياء غير قادرين على ذلك. لن نتوقف عن القتال من أجلهم".

ويوجد نحو 380 سجينًا سياسيًا في فنزويلا، وفقًا لمنظمة "فورو بينال" غير الحكومية.