شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

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