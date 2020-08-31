إسقاط «مسيّرة» حوثية أُطلقت على مطار أبها الدولي

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الأحد)، طائرة بدون طيار «مفخخة»، أطلقتها ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي (جنوب السعودية).

وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أنه «في مساء اليوم تم اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بطريقة متعمدة وممنهجة، لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة».

وأضاف أنه «نتيجة عملية الاعتراض والتدمير، فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي، دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار».

وأكد العقيد المالكي أن «قيادة التحالف، وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللاأخلاقية، من الميليشيا الحوثية الإرهابية، ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا الإرهابية، بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين».

Advertisements

وشدد على أنه «ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».

من جانبه، أدان أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، استهداف المسافرين والعاملين في مطار أبها بـ«مسيّرة» مفخخة، مستنكراً الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومَن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، ومشيداً بيقظة قوات التحالف.

وأيد العثيمين بيان «التحالف» الذي أكد أنه سيستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه الميليشيا، ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال الإرهابية.