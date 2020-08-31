بفارق ضئيل.. الحزب الحاكم بالجبل الأسود يتصدر نتائج الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر الحزب الحاكم في جمهورية الجبل الأسود نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد لكن بفارق ضئيل عن تحالف المعارضة.
ووفق شركة "سي إي إم آي" لاستطلاعات الرأي، فإنه وفقا لنتائج فرز حوالي 82 بالمئة من الأصوات، تصدر الحزب الديمقراطي الاشتراكي "دي بي إس" بنسبة 2ر34 بالمئة من أصوات الناخبين.
وحل تحالف المعارضة الموالي لصربيا بقيادة الجبهة الديمقراطية "دي إف" في المركز الثاني بنسبة 7ر33 بالمئة، وفق المصدر ذاته.
ووفق استطلاعات رأي فإن هذه الانتخابات هي الأكثر منافسة منذ أن سمحت الجبل الأسود، التي كانت إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، بديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 1990.
وكان حزب الاشتراكيين الديمقراطي يسعى لتحقيق فوزه الحادي عشر على التوالي لتمديد حكمه المتواصل للعقد الرابع.
لكن "سي إي إم آي" توقعت أن يفشل الائتلاف الحاكم في الفوز بأغلبية وسيحتاج إلى شركاء تحالف إضافيين للحكم.
وسيكون لدى الجبهة الديمقراطية "دي إف" فرصة تشكيل ائتلاف مع تحالفين موالين للغرب، في حال قدرتها على التوصل إلى اتفاق.
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