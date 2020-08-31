مئوية "لبنان الكبير" وزيارة ماكرون.. طائرات نفاثة تحلق لاستقباله

الخليج 365الإثنين 2020/8/31 02:47 ص بتوقيت أبوظبي
نفذت طائرات فرنسية، مساء الأحد، طلعات جوية في سماء بيروت، عشية وصول الرئيس إيمانويل ماكرون إلى البلاد وقبيل عرض رسمي للاحتفال بمئوية "لبنان الكبير".
ووثق نشطاء على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي الطلعات الجوية للطائرات وسط حديث عن كونها من نوع "رافال" قبل أن يعلن الجيش اللبناني أنها من طراز "ألفا جيت".
وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن الطائرات من نوع "ألفا جيت" وتشارك في عرضين جويين يقاما، الثلاثاء؛ بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير وبالتزامن مع زيارة رئيس الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بيروت.
وأضاف: "يقوم سرب جوي فرنسي قوامه عشر طائرات نفاثة نوع ALPHA JET يرافقه سرب من طائرات سوبر توكانو التابعة لسلاح الجو اللبناني بتقديم عرض جوي عند الساعة 9.30 فوق منطقة جاج ـــ جبيل، على أن يقوم بعرض مماثل بين الساعة 12.00 والساعة 14.00 في أجواء القصر الجمهوري ـــ بعبدا".
وألفا جت طائرة هجوم خفيفة وتدريب متقدمة نفاثة تصنع من قبل شركة "دورنير" الألمانية و"داسولت إفياسيون" الفرنسية.
ويصل ماكرون إلى بيروت، مساء الإثنين، ويستهل رحلته بزيارة الفنانة اللبنانية فيروز في منزلها.
كما يزور ماكرون محمية "جاج" في جبل لبنان لزراعة شجرة أرز، بمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير صباح الثلاثاء، تسبق الاحتفال في قصر الصنوبر، والغداء في القصر الرئاسي في بعبدا.
ويحتفل لبنان، الثلاثاء، بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير في الأول من سبتمبر/ أيلول عام 1920.
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