مصر تجدد تضامنها مع السعودية ضد "مفخخات" الحوثي

أدانت مصر، الأحد، استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية، مجددة تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه لضمان أمنها.



وأعربت الخارجية المصرية، في بيان، عن بالغ إدانتها لقيام ميلشيا الحوثي باستهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجددت التأكيد على "وقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة".

وأكدت على "دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي لاستهداف مطار أبها الدولي.

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وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه في مساء اليوم تم إسقاط طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وبطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي.

وأوضح أنه ونتيجة لعملية الاعتراض والتدمير فقد تساقطت بعض الشظايا على مطار أبها الدولي دون وقوع أي إصابات أو أضرار بالمدنيين من مسافرين وعاملين بالمطار.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات اللا أخلاقية من المليشيا الحوثية الإرهابية ستستمر بتنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين.



وتعهد بمحاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لهذا الهجوم الإرهابي وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

ودأبت مليشيا الحوثي على محاولة توجيه مفخخاتها لمناطق مأهولة بالسكان في السعودية وسط تنديد دولي وإقليمي بممارسات الجماعة الموالية لإيران.