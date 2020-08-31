الحزب الحاكم بالجبل الأسود يتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - بودجوريتشا - (د ب أ):

مني حزب رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش بخسائر، لكن من المرجح أن يظل الحزب الأقوى في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الأحد.

وذكرت شركة "سي إي إم آي" لاستطلاعات الرأي، أنه وفقا لنتائج فرز حوالي 82 بالمئة من الأصوات، يتصدر حزب الاشتراكيين الديمقراطي "دي بي إس" بنسبة 34.2 بالمئة من أصوات الناخبين.

وفي عام 2016، فاز حزب الاشتراكيين الديمقراطي بنسبة 41 بالمئة من الأصوات.

وحل تحالف المعارضة الموالي لصربيا بقيادة الجبهة الديمقراطية "دي إف" في المركز الثاني بنسبة 33.7 بالمئة.

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وكان حزب الاشتراكيين الديمقراطي يسعى لتحقيق فوزه الحادي عشر على التوالي لتمديد حكمه المتواصل للعقد الرابع. لكن "سي إي إم آي" توقعت أن يفشل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الاشتراكيين الديمقراطي في الفوز بأغلبية في انتخابات يوم الأحد وسيحتاج إلى شركاء تحالف إضافيين للحكم.

وسيكون لدى الجبهة الديمقراطية "دي إف" فرصة تشكيل إئتلاف مع تحالفين موالين للغرب. ويتبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الأطراف ستكون قادرة على التوصل إلى اتفاق.

وكانت هذه الانتخابات هي الأكثر منافسة منذ أن سمحت الجبل الأسود، التي كانت إحدى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة، بديمقراطية متعددة الأحزاب في عام 1990.