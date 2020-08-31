كورونا عربيًا: مليون و258 ألف حالة.. ودولتان بلا إصابات جديدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مها صلاح الدين:
جرافيك - مايكل عادل:
وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا - كوفيد 19 - بالوطن العربي إلى مليون و258 ألفًا، وتوفي منهم 23 ألفًا و 287 حالة.
ولم تسجل كل من السودان وجيبوتي إصابات جديدة اليوم.
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