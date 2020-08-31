بالصور.. تشييع جثمان شهيد سيناء في جنازة عسكرية وشعبية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

شيع المئات من أهالي كفر "الصعايدة" التابع لمركز ومدينة منيا القمح، بالشرقية، منذ قليل، جنازة الشهيد النقيب محمد عادل المعصراوي؛ الذي استشهد أثناء مداهمة القوات المسلحة للقضاء على الجماعات الإرهابية بشمال سيناء.

حضر الجثمان ملفوفًا بالعلم المصري، قبل تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بالقرية، وسط جنازة عسكرية وشعبية، تقدمها المحاسب محمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، نائبًا عن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والمستشار العسكري لمحافظة الشرقية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.