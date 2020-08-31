محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شهد منزل كوبري أكتوبر بشارع البطل أحمد عبد العزيز، اليوم الاثنين، حالة من الشلل المروري بسبب تسرب بقعة سولار من سيارة. تلقى اللواء أيمن الجيار مدير فرقة وسط الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود تكدس مروري بشارع البطل أحمد عبد العزيز. Advertisements وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بالسور الجانبي لمنزل الكوبري، ما أسفر عن إصابة أم ونجلها -تم علاجهما بموقع الحادث- وحدوث تسرب بقعة سولار. وأغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة الطريق أمام حركة السيارات، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، برجال الإطفاء لإزالة البقعة؛ منعا لوقوع حوادث. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها تحت إشراف مدير إدارة مرور الجيزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شلل مروري بمنزل كوبري أكتوبر بسبب تسرب بقعة سولار من سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.