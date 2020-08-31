التحالف بقيادة السعودية يدمر زورقا حوثيا ملغوما في البحر الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية ليل الأحد/الاثنين إنه دمر زورقا ملغوما أطلقته المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة في البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي "إن قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأحد محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف المالكي "أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

ودمر تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية على مطار أبها الدولي (جنوب غرب) المملكة مساء الأحد.

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