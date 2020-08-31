صراع الاستطلاعات والانتقادات الحادة بين ترمب وبايدن

دون أن يضيع وقتا، استأنف دونالد ترمب حملته للانتخابات الرئاسية غداة مؤتمر للحزب الجمهوري هاجم بعنف المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن عن معاودة جولاته في الولايات المتحدة بعد شهر من الحجر الصحي.

وتوجه الرئيس الأمريكي الجمهوري المرشح لولاية ثانية، لكنه يتعثر في استطلاعات الرأي، إلى نيوهامبشر الولاية الواقعة في شمال غرب البلاد، التي خسر فيها الاقتراع بفارق طفيف.

وأمام مؤيدين تجمعوا في مطار مانشستر، أكد ترمب (74 عاما) أنه واثق من الفوز في اقتراع الثالث من نوفمبر. وقال أمام أنصاره المتحمسين «هل لدى أحد شك في ذلك؟»، وأضاف الرئيس الملياردير أن هذا سيعني «أنني خسرت أمام شخص يتمتع بذكاء ضعيف ولا أريد أن يحدث ذلك»، في إشارة إلى بايدن (77 عاما). والرسالة باتت واضحة، وأكدها الرئيس في خطاب مثير للجدل لقبول ترشيح حزبه ألقاه في البيت الأبيض، وهذا ما لم يجرؤ أي رئيس سابق على القيام به. وقال ترمب في خطابه الأخير «لن يكون أحد بأمان في أمريكا إذا انتخب بايدن»، بينما يدين معسكر المحافظين أعمال العنف التي تخللت حركة احتجاج تاريخية ضد العنصرية وعنف الشرطة، أحيتها حادثة جديدة في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن.

لقاح قبل الانتخابات

وعد قطب العقارات السابق «بالدفاع عن اسلوب الحياة الأمريكي» معتبرا أن خصمه الديمقراطي سيفسده. وطوال مؤتمر الحزب الجمهوري كان نائب الرئيس السابق باراك أوباما هدفا لترمب وحلفائه معتبرين أنه دمية بيد «اليسار الراديكالي». لكن دونالد ترمب الذي يؤكد أن استطلاعات الرأي خاطئة كما حدث قبل فوزه المفاجئ في الانتخابات التي جرت قبل أربعة أعوام، يعول على ما يبدو على إنجاز آخر هو إمكانية الإعلان عن لقاح ضد كوفيد19 قبل الاقتراع. وقال الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الذي تواجه إدارته أزمة وباء كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية التاريخية التي ترافقه انتقادات حادة «سننتج لقاحا قبل نهاية العام وربما قبل ذلك».

انتشار خارق

لا يكف رجل الأعمال النيويوركي الذي ينتظر بفارغ الصبر طي صفحة فيروس كورونا الذي حرمه من أهم قضية انتخابية بعدما ألحق ضررا كبيرا في اقتصاد أمريكي كان منتعشا، عن مهاجمة خصمه الديمقراطي الذي يصفه بـ»جو الناعس» لأنه التزم الحجر في منزله في ديلاوير في الربيع لأكثر من شهرين، قبل أن يخرج بشكل محدود جدا. وهذه الاستراتيجية التي ينتقدها الجمهوريون لأنها تحمي مرشحا أقل حيوية ومعروفا بهفواته، عادت بالفائدة على جو بايدن الذي تشير استطلاعات الرأي على المستوى الوطني إلى تقدمه بسبع أو ثماني نقاط على خصمه في معظم الولايات الأساسية.

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الإحساس بالمسؤولية

وشدد جو بايدن على حس المسؤولية الذي يتمتع به خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي الذي جرى بالكامل على الإنترنت، ثم تحدى ترمب على تويتر، وكتب بايدن «سيدي الرئيس، الأمريكيون يلغون حفلات الزفاف ويقيمون جنازات دون عائلات. إنهم يضحون حتى لا يموت الأمريكيون الآخرون. وبدلاً من أن تكون مثالاً يحتذى به، استضفت حدثًا يسبب انتشارا خارقا» للفيروس.

ويشير بايدن بذلك إلى حفل استقبال أقيم في حدائق البيت الأبيض الخميس دون مراعاة قواعد التباعد الجسدي ووضع كمامات.

وأحدث بايدن مفاجأة بإعلانه الخميس، أنه سيستأنف حملته الميدانية شخصيًا في الولايات الرئيسية. وقال «سأسافر عبر البلاد حيث يكون من الممكن القيام بذلك مع احترام القواعد الصحية» ، في إشارة إلى ولايات ويسكونسن ومينيسوتا وبنسلفانيا وأريزونا.

ويفترض أن يكسب كل هذه الولايات ليتمكن من الفوز على ترمب في الانتخابات. وأضاف «لكننا سنفعل ذلك بطريقة مسؤولة تمامًا، على عكس ما يفعله هذا الرجل»، في إشارة إلى خصمه الجمهوري.