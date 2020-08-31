قبل 20 سنة.. تفاصيل أول حوار صحفي في حياة ليونيل ميسي

كان ذلك يوم 3 شتنبر من عام 2000 .. عندما كان ميسي لم يبلغ بعد 13 سنة من عمره .. يومية “لاكابيطال” الأرجنتينية التي تصدر في مدينة روساريو مسقط رأس الفتى الذهبي كانت أول من اقتنص كلماته .

ليونيل ميسي يلعب في الدرجة العاشرة بالنسبة لناديه .. بالرغم من ذلك فهو متعلق باللعب له .. هي ليست فقط إحدى أماني طفل صغير يمارس في الفئات الصغرى لفريق النيو أولد .. هو متأكد من أن له مستقبلا كبيرا في كرة القدم .. مستواه التصاعدي يؤكد ذلك .. فبالرغم من قامته القصيرة مقارنة مع رفاقه فإنه أكثرهم معرفة بحيل كرة القدم و قواعدها .. يجيد الثنائيات القصيرة والمراوغات السريعة وتسجيل الأهداف .. وفوق كل ذلك يعرف ليونيل كيف يقدم نفسه لجمهور صغير يتابعه .

إليكم فقرات أول حوار في حياة أفضل لاعب في العالم:

من هو قدوتك ؟

ـ شخصان .. أبي خورخي وعمي كلاوديو.

مدربك المفضل ؟

ـ كلهم مفضلون عندي لأن جميعهم علموني شيئا في كرة القدم .

والمعد البدني المفضل لديك ؟

ـ بابلو سانشيز .

لاعبك المفضل ؟

ـ أفضل إثنان .. أخي وإبن عمي.

فريقك المفضل ؟

ـ نيو أولد بويز .

هوايتك المفضلة ؟

ـ سماع الموسيقى .

ما هو النوع الموسيقي المفضل لديك ؟

ـ كوارتيتو وكومبيا ( موسيقى شهيرة في أمريكا الجنوبية) .

هل لديك برنامج تلفزي مفضل ؟

ـ نعم يعجبني برنامج “بريميسياس” .

كتاب تقرأه الآن ؟

ـ لا بيبليا (الانجيل ) .

أفضل الأفلام التي شاهدتها ؟

ـ”حذاري” و”طفل منفرد”

أكلتك المفضلة ؟

ـ الدجاج بالمرق .

المادة الدراسية المفضلة لديك ؟

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ـ التربية البدنية.

نوع رياضي آخر يعجبك بعد كرة القدم ؟

ـ كرة اليد .

مشروعك هذه السنة ؟

ـ إنهاء السلك الثاني من دراستي بنجاح.

ذكرى سعيدة بالنسبة لك ؟

ـ يوم توجنا أبطال الأرجنتين في فئة الصغار.

والذكرى السيئة ؟

ـ وفاة جدتي .

أول شيء نقش في ذاكرتك ؟

ـ يوم اصطحبتني جدتي خارج البيت لألعب كرة القدم .

حلمك الكروي ؟

ـ اللعب لمنتخب الأرجنتين.

ماذا تعني لك خصلة التواضع ؟

ـ من يكون إنسانيا في داخله لا يخسر أبدا.

المنتخبات الوطنية ؟

ـ أنتظر اليوم الذي سأدخلها.

توقعاتك لهذه السنة ؟

ـ سنتوج أبطالا مرة أخرى.

أسرتك ؟

ـ أبي خورخي، أمي سيليا، وأشقائي رودريكو، ناتاليا وماريسول .

ماذا يمثل لك فريق نيو أولد بويز ؟

ـ كل شيء في حياتي ، كل شيء

* عن يومية “إلموندو ديبورتيفو”

ترجمة : محمد الحاجي