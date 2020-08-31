أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء اليوم الأحد، اعتراض وتدمير زورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر، بعد فترة قصيرة من اعتراض لطائرة مسيرة.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف البحرية رصدت "محاولة للمليشيات الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ ومسيّر عن بعد، أطلقته من محافظة الحديدة".

وأضاف المتحدث أنه تم تدمير الزورق المفخخ والذي يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

Advertisements

وتابع العقيد المالكي: "المليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة "بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي اعتراضه طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه مطار أبها الدولي السعودي.