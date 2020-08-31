شكرا لقرائتكم خبر عن داعية إسلامى يفضح كذب قناة الجزيرة: تبث سمومها لزعزعة استقرار مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين مطاوع، الداعية الإسلامي، إن قناة الجزيرة القطرية، تبث الأكاذيب ضد مصر، مستهدفة إثارة الفوضى وزعزعة استقرار الدولة، وخاصة في ظل أزمة كورونا الأخيرة، حيث نشرت القناة، بتاريخ 12 أبريل، عبر صفحاتها، خبرا كاذبا مدعيا فيه أنه الدولة تغلق المساجد أمام المصلين، وتغاضت هذه القناة عن باقى الدول التي قامت بغلق المساجد كإجراءات احترازية لمواجهة كورونا.

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وأضاف الداعية الإسلامي في فيديو له، نشره عبر صفحته الرسمية، على يوتيوب، قائلا إنه بعد عودة فتح المساجد مرة أخرى في مصر أمام المصلين، نشرت القناة القطرية، خبرا ذكرت فيه أن الدولة تفتح المساجد لصلاة الجمعة ولا تخشى إصابة المصريين بكورونا، مؤكدا أن كل هذه الأمثلة تؤكد أن هذه الشبكة تسعى لنشر الفتنة في الشارع المصري، مستهدفة كل القضايا التي تهم الشارع المصري لإثارة البلبلة والأكاذيب حوله.

وتابع مطاوع، أن هذه الأكاذيب التي تبثها الجزيرة، لابد من الالتفات لها، والحذر من هذه القناة الإرهابية التي تدعم جماعات الإرهابية، وهذه القناة تحارب البلاد، وبطرق مختلفة من أجل زعزعة الاستقرار في مصر، موضحا لا يجب علينا أن نأخذ من هذه القناة القطرية ومن صفحاتها التي تبث السموم، وعلينا أن نأخذ كل معلوماتنا من المصادر الرسمية فقط.