شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح الدوحة.. لماذا تتغاضى الجزيرة عن رشاوى قطر فى مونديال 2022 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساؤلات عديدة حول تغاضى قناة الجزيرة القطرية عن الرشاوى الخاصة بكأس العالم 2022 ، والذى يقام في الدوحة، رغم الفضائح التي تشهدها قطر على جميع الأصعدة.

وكشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت عن تفاصيل جديد عن تنظيم قطر لكأس العالم 2022، وصفته بالمتوج بأكاليل العار، والذى حصلت على تنظيمه بعد سلسلة من الرشاوي، والتى وصل عدد 880 مليون دولار لمسئولين في الفيفا للحصول على تنظيم البطولة في الدوحة، وهو ما كشفته التحقيقات مع رئيس الفيفا السابق والاعتراف بحصوله على رشاوي بملايين الدولارات من تميم بن حمد.

وأوضح التقرير، أن ناصر الخليفي، هو المسئول الأول عن الرشاوي القطرية المتعلقة بكأس العالم 2022، لافتا أن هناك خطر كبير يواجه قطر، فى تنظيم البطولة بعد الفشل الكبير في بطولة ألعاب القوى، والتى فشلت فيه خلال الايام الماضية، إضافة إلى ملف انتهاكات العمالة بقطر، وتعذيبهم على خلفية إقامة الاستادات الرياضية والمنشآت الخاصة بتنظيم البطولة فى الدوحة.

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