شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق نشرتها الدورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشرتها الدورية الأولى لمتابعة أخبار وأحداث وأنشطة التنسيقية، بالإضافة إلى جولات نواب المحافظين، وكانت التنسيقية قد أطلقت في الذكرى الثانية لتأسيسيها، المنصة التي تضم صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني وأبلكشين التليفون المحمول.

فيما يواصل نواب المحافظين من أعضاء مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجولات الميدانية واللقاءات الشعبية، للوقوف على احتياجات المواطنين، والتأكد من تطبيق القانون، ورصد تقرير صادر عن تنسيقية شباب الأحزاب نشاط نواب المحافظين في خمس محافظات، خلال الفترة من 20 أغسطس، حتى الثلاثاء 25 أغسطس الجاري.

البداية من الدقهلية، حيث قام اليوم هيثم الشيخ نائب المحافظ، يرافقة اللواء عبد القادر النورى، ووكلاء وزارات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعى والطب البيطرى بالمحافظة بزيارة وتفقد مستشفى المنصورة الدولى ، ومستشفى التأمين الصحى، ومقر ديوان عام حى شرق المنصورة وقد صاحبت الحملة فرق التفتيش والمتابعه بالمحافظة ومديريات الخدمات المشار اليها ، و اطمئن نائب المحافظ على مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفيات، وقامت لجان التفتيش التى صاحبت الحملة من كافة القطاعات و التفتيش والمتابعه بضبط العديد من المخالفات ، وأمر المحافظ بإحالتها للنيابة للتحقيق.

وافتتح هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية ميدان مجلس مدينة دكرنس الجديد بتكلفة 250 الف جنيه ، بمساهمة المجتمع المدنى وذلك فى إطار مبادرة محافظ الدقهلية التى أطلقها ليكون هناك "ميدان جديد في كل مدينة، وحى على مستوى مدن واحياء ومراكز المحافظة ، والتى يتم تنفيذها بمشاركات ومساهمات المجتمع المدنى بالدقهلية. كما كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية بالإشراف على أعمال لجنه المرور على المنشآت ، المصانع ، والمخازن ، والمتاجر بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وكذا الأماكن التى قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار، حرصا على سلامه الجميع.

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ومن الدقهلية إلى الجيزة، قام إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة بتفقد إصلاح كسر خط المياه بقرية طهما بالعياط، و شدد نائب المحافظ على مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة القائمين على عملية الإصلاح بسرعه الانتهاء من الأعمال لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالإنقطاع فور الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفي اليوم التالي، عقد "الشهابي" اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لمراجعه تراخيص البناء،جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بأي نوع من أنواع المخالفات وأن يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين حرصا على حقوق الدوله وحقوق المواطنين، كما تفقد أعمال التطهير بمصرف المنوات بأبوالنمرس ومتابعه الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية أم خنان بالحوامدية، كما قام بالاستماع لكافة شكاوي المواطنين بهذه القري. وفي المنوفية، رافق محمد موسي نائب المحافظ، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية في استقبال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمكتبه بالديوان العام. تأتى هذه الزيارة في إطار مناقشة بحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة وتذليل المعوقات أمام المستثمرين لدفع عجلة التنمية وتعظيم سبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة.

وفي نفس اليوم، تفقد محافظ المنوفية بحضور نائبه، عدداً من المصانع بالمنطقة الحرة بشبين الكوم.

وأشار محافظ المنوفية إلى تقديم كافة أوجه الدعم الكامل للمستثمرين للنهوض بقطاع الاستثمار بكافة ربع المحافظة وخلق فرص عمل جادة للشباب ، مشيراً إلى أهمية تكاتف الأيدى وتضافر كافة الجهود للارتقاء بمستوى المنطقة والنهوض بها على كافة المستويات والأصعدة وذلك لأهميتها ودورها الحيوى فى دفع عجلة الإنتاج وإحداث تنمية اقتصادية. كما شارك " موسي" مع المحافظ في تفقد موقف منوف النموذجي الجديد والذي تقدر تكلفته بأربعة ملايين، وأكد أنه سوف يجري افتتاح الموقف خلال خلال الفترة المقبلة، وفي إطار خطة المحافظة لإحداث طفرة في قطاع النظافة وتحسين البيئة، تفقد محافظ المنوفية ونائبه " موسي" أعمال رفع تراكمات مقلب منوف العمومى ورفع 3000 طن قمامة ، مما دفع الأهالي لعمل هاشتاج "منوف تتنفس" للتعبير عن دعمهم لهذه المجهودات.

ومرورًا بمحافظة بور سعيد، قام " عمرو عثمان" نائب محافظ بورسعيد بتفقد أعمال تطوير مول طرح البحر، وذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشان المتابعة الدائمة لكافة المشروعات التنموية والخدمية المقامة علي أرض المحافظ. وأكد النائب أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءه الإضاءه و الكهرباء و شبكة حريق و لاندسكيب متطور و ممشى سياحي و رفع كفاءة الوجهات الخارجيه و الداخليه حيث تم التأكيد مع الشركة المنفذه على انهاء كافة الأعمال طبقا و البرنامج الزمني المتفق عليه.

وتابع " عثمان" سير العمل في مول الفرما حتي اللحظات الأخيرة من اليوم، حيث شدد على استشاري المشروع و الشركة المنفذه بانتهاء كافة الأعمال طبقا للبرنامج الزمني. ومن صعيد مصر التقي محافظ قنا ورئيس الهيئة العامة للاستثمار عددًا من المستثمرين وذلك بحضور نائب المحافظ "حازم عمر" وكان الهدف الرئيسي لزيارة محافظة قنا هو بحث الفرص الاستثمارية بالمحافظة والالتقاء بمجموعة من المستثمرين لبحث عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة العمل وذلك في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في مختلف محافظات مصر تماشياً مع خطة الدولة المصرية لخلق مناخ جاذب للاستثمار وبيئة حاضنة للأعمال، كما أجرى "عمر" جولة مفاجئة علي المخابز لمتابعة سير العمل بمدينة قنا، وذلك في إطار متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين مستحقي الدعم وللاطمئنان على سير العمل والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ، كما رافقه أشرف انور رئيس مدينة قنا.

واستكمالًا للجولات الميدانية، قام نائب محافظ قنا بمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجيا، حيث تفقد حازم عمر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز نقادة لمتابعة انتظام سير العمل وضمان حصول المواطنين على الخدمات ، كما تفقد الإدارات الخلفية للمنظومة التابعة للمركز التكنولوجي لمتابعة تطبيق برنامج تطوير الخدمات الحكومية . وانتهاءًا في بني سويف، قام محافظ بني سويف بلقاء وفد التنمية المحلية لبحث آليات النهوض بقطاع الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ضمن مشروع wise وذلك بحضور نائب المحافظ " بلال حبش" وخلال اللقاء ناقش المحافظ مسودة الإستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع الصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة ضمن مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات "WISE" والممول من المعونة الأمريكية ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة،بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية بالمحافظة، من خلال استثمار مقومات المحافظة سواء في الزراعة أو الصناعة أو السياحة والمشروعات الصغيرة بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في المشروعات العاجلة والجارية التي يتم تنفيذها لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية.