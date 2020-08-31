شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"دفاع البرلمان" عن القضاء على 77 تكفيريا: رقم مؤلم للإرهابيين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث العميد محمود محيي الدين، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، حول بيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن القضاء على عدد من الإرهابيين في شمال سيناء. وقال محيي الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «نجاحات القوات المسلحة المعلنة في البيانات لها عدد من الدلالات من بينها استطاعة الوحدات النوعية كسر إرادة الإرهاب بالتزامن مع الرسائل الإقليمية المتعلقة بالملف الليبي»، متابعا «نجاحات القوات المسلحة تمثل مصدر ألم للمرتزقة والقادة المارقين على قوانين الأمم المتحدة». Advertisements وحول مقتل 77 إرهابيا، قال: «هذا الرقم مؤلم للإرهاب ولم يحدث منذ 1 يوليو 2015 حيث حدثت معركة قوية شهدت مقتل أكثر من 458 إرهابيا خلال مدة تراوحت من بيان 7 و8 ساعات»، مشيرا إلى أن مهاجمة البؤر دليل على الاحترافية وقوة الأجهزة الاستخباراتية، وأكمل «أتصور أن وتيرة الإرهابيين في سيناء ستنخفض بصورة شبه نهائية خلال الفترة المقبلة».

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