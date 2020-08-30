النيبت: تحدثت مع الحدادي بعد نهائي “أوروبا ليغ” ومتفائلون لرؤيته بقميص المنتخب

أكد نور الدين النيبت، المدير الرياضي للمنتخبات الوطنية، أنه تحدث هاتفيا مع منير الحدادي، لاعب فريق إشبيلية الاسباني، مباشرة بعد تتويج ممثل الأندلس بكأس “أوروبا ليغ”.

وقال النيبت، وفق ما نشره موقع “إستاديو ديبورتيفو”المتخصص “لقد تحدثت مع منير بعد نهائي الدوري الأوروبي، إنه لاعب يفتخر بكونه مغربي ونحن متفائلون بالتغييرات المقترحة”.

واستطرد قائلا، نقلا عن المصدر ذاته “أنا واثق من أننا في يوم من الأيام سنكون قادرين على رؤيته يمثل المغرب”.

ويراهن الحدادي على التغييرات التي سيناقشها الاتحاد الدولي في مؤتمره الذي سيشارك فيه 211 اتحادا عالميا حتى يتسنى له حمل القميص الوطني، بعدما سبق له تفضيل المنتخب الاسباني على “الأسود”.